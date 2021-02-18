英國商會周四表示，如果財政部長桑納克(Sunak)不延長四月到期的休假補貼計畫，預計英國有四分之一的企業會出現裁員。

桑納克預計在3月3日提交年度預算書，先前承諾將為新冠疫情受創的工作提供更多金援；但桑納克也明白，新冠相關的支出已經讓英國的預算赤字來到二戰以來的高位。

英國在一月接續聖誕節前的封鎖，進入第三度封鎖，強制學校和面對公眾的商業進入關閉；然而如果沒有遠距替代方案，員工可以繼續在現場工作。

英國商會在1月18日至31日之間對商會成員的1115家商業進行調查，有61%企業表示，自十月以來一直苦於銷售的下滑；對公眾提供服務的商業受封鎖的傷害最深。

有25%的企業指出，如果(員工)休假補貼計畫沒有延續，就必須裁員，有25%企業指出，在那種情形下，他們必須刪減工時。

休假補貼計畫從12月中旬以來，已耗去政府460億英鎊(約640億美元)，為政府最昂貴的單一經濟支援計畫。英國國家統計局上周估計，私人部門員工約有18%是在該計畫支援下。

現金流也為企業主要擔憂，商會調查顯示，接近四分之一的企業指出，僅有足夠現金支持未來三個月的營運。

(時報資訊)