信義(9940)集團的信義代銷2021年上半年推案將超越400億元，區域遍布雙北各行政區，包含市中心南港區總銷80億元的德杰羽森與大安區總銷45億元的永康麗莊，為合計約125億元的指標大案，另外也即將在桃園八德、小檜溪隆重推案。

台灣挺過2020年全球因疫情鉅變的局勢，匯集了資金、人才與向心力，更是重啟在地生根的產業轉型與接軌嶄新的供應鏈經濟，信義代銷表示，台灣房地產在短時間內銷售持續升溫，處處凝聚買氣，買的不只是置產需求，更多的是自住族群想擁有安身立命的住房需求。

南港是「台北科技走廊」的發展重心，南港東區門戶計劃總面積440公頃，比153公頃的信義計劃區大上3倍，更有經貿、會展、生技、交通轉運、音樂文創五大產業聚集，有望成為北台灣最具發展潛力的區塊。信義代銷指出，今年第一季將推出位於南港東區門戶核心的「德杰羽森」基地緊鄰東新公園，為南港景觀生態廊道的核心位置，優美的林蔭大道將三塊約1600坪基地串連在一起，三區規劃16坪2房到53坪公園第一排4房的產品，首購換屋、自用置產各種產品均有。

2020年永康街因為全世界第六面GUCCI Art Wall躍上國際，2021年當初擁有華麗彩繪的老屋又將華麗轉身，成為大安區指標案「永康麗莊」，位居享譽國際的永康商圈正核心內，區域內多為產官學界的官舍所在地，深厚的人文底蘊孕育出許多當代的政商名流，是人才輩出的風水寶地。商圈內538坪稀有大基地，富都新機構規劃17層樓SC鋼骨制震宅，坪數為40坪、53坪及合併戶93坪，並搭配全坡平車位，也適合自住及置產的住宅。

(時報資訊)