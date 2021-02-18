美系外資出具最新研究報告指出，美國德州的暴雪導致當地英飛凌、三星、恩智浦三家半導體業者面臨斷電停工，NOR Flash產業將因此受益，其中旺宏(2337)更獲得點名，維持其加碼評等、目標價52.5元。

美系外資表示，金融時報報導指出，因為美國德州暴雪，故當地供電業者奧斯汀能源已經通知英飛凌、三星、恩智浦三家半導體業者，三家半導體業者恐面臨斷電停工，其中英飛凌接到停電通知後，已經啟動相應措施，包括保護庫存等動作，據悉，英飛凌該廠正在生產MCU(微控制處理器)。

美系外資表示，德州暴風雪導致的英飛凌、三星、恩智浦斷電，此事件將對NOR快閃記憶體產業提供正面助益，尤其是旺宏。

英飛凌2019年收購100億歐元收購賽普拉斯(Cypress)，美系外資估計，位於德州奧斯汀的Cypress晶圓廠的產能約為30kwpm(8吋晶圓)，估計NOR約佔10kwpm，約佔全球NOR Flash供應量的5%，此佔比已經對定價有意義，Cypress的NOR Flash目前主要是高密度並用於自動/聯網應用，旺宏產能最多，其擁有25%~30%的全球NOR市場份額，故維持其加碼評等、目標價52.5元。

(時報資訊)