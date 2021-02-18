北市一對夫妻共同經營遊戲代理公司，妻子卻發現丈夫與公司的傅姓專案經理有一腿，多次共同外出逛街，互贈聖誕節、情人節禮物，且有牽手、摟抱等親暱舉動，憤而對傅女提告求償。傅女辯稱所有舉動都是禮儀，且因她的身體異常寒冷，才會牽手暖手，但台北地院不採信，判傅女要賠元配14萬元，可上訴。

妻子提告主張，傅女2019年9月間進入公司擔任專案經理，員工都知道公司廖姓負責人是她丈夫，傅女卻仍與廖男交往，同年12月贈送廖男印有「Love you 3000」文字的禮物，聖誕節當天2人並到牛排館用餐，有牽手、摟腰、摸頭等親暱動作，廖男則回送Tiffany品牌戒指及情侶香水，餐後共同到旅館過夜。

妻子並指，她2020年1月間發現廖男與傅女約會完後，共同返回內湖區某住所，疑似同居在該處，同年2月14日情人節，傅女又贈送廖男印有「I LOVE YOU」字樣的手工糖果，廖男也回贈要價9萬餘元的愛馬仕長夾，2人後來還一同出外旅遊、泡溫泉等，傅女已侵害她的配偶權，故求償60萬元。

傅女辯稱，她從未在公司見過廖男的妻子，不知2人是夫妻關係，「Love you 3000」禮物是源自藝人潘瑋柏等人演唱的同名歌曲，歌詞寓意為勉勵不忘初衷，是同事間互相合作、打氣之語；又廖男在國外長大，牽手、摟腰都是出於禮儀，又因她身體異常寒冷，才會與廖男牽手暖手。

傅女解釋，因她與廖男剛好是同一社區鄰居，下班後才一起到超市採購日用品，搭廖男順風車回社區，並未同居，2人也從未一同入住飯店或發生性行為，也沒收受廖男贈送的禮物，元配並未就指控內容盡舉證之責。

不過，北院依據妻子蒐集的相關錄影畫面及照片，認定傅女與廖男的行為已逾越一般社交禮儀所允許的範圍，且傅女稱廖男與他住同社區、不同房，卻未舉證廖男門牌號碼為何，故不採信傅女辯詞。

北院另依據妻子的財產資料，認定妻子在傅女到職後仍有前往公司，雖然廖男在傅女到職後隔月，以「神明指示」為由要求妻子不要再進公司，但該公司當時員工不到10人，廖男已婚事實所有員工都知道，只有傅女辯稱不知，也不合理。

此外，妻子提出與傅女前夫的對話紀錄，證明傅女因與廖男在外過夜，被前夫發現後才離婚，前夫甚至還說「他們的事情坦白說我也無能為力」，加上廖男後來也對妻子提起離婚訴訟，但被妻子拒絕，北院因此認定傅女侵害配偶權，判賠14萬元。

(中時 )