迪士尼童星出道的美國女歌手黛咪洛瓦托（Demi Lovato），因唱了《冰雪奇緣》神曲「Let It Go」爆紅，不過她日前坦承曾因為吸毒，差點命喪黃泉，更公開遭醫療用的繃帶纏繞的影片，驚悚畫面嚇壞不少網友，也掀起討論熱潮。

黛咪洛瓦托在YouTube推出紀錄片《與魔鬼共舞》（Demi Lovato: Dancing With the Devil），影片中她坦承前年過量吸毒，在好萊塢豪宅昏迷送醫，不僅三度中風還罹患心臟病，醫生更一度告知家人僅剩5到10分鐘的生命，雖然從鬼門關前被救回來，卻因為腦部受損導致視線模糊，至今連閱讀書籍都相當困難，此外她更公開住院時遭醫療繃帶纏繞手部的畫面，也讓她以此為警惕莫再重蹈覆轍。

走出人生低潮的她，於去年在IG宣布與男友麥斯艾瑞其（Max Ehrich）訂婚的喜訊，據悉，一見鍾情的兩人交往僅4個月就決定訂婚，未婚夫更在IG告白：「如果妳沒有成為我的妻子，我無法在地球上活下去」，更大讚黛咪洛瓦托擁有「全世界最美麗的內心和外在」，而她則回應：「從來沒有這麼愛過一個人」，隔空示愛的舉動閃瞎所有人，也讓粉絲紛紛留言恭喜。

黛咪洛瓦托10歲就踏入演藝圈，以迪士尼童星身份出道，更以《搖滾夏令營》、《公主保衛戰》等節目走紅，與生俱來的好嗓音讓她被封為「搖滾公主」，更受邀擔任《美版X音素》第2季和第3季的評審。

(中時新聞網)