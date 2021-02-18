交通部觀光局18日核定台中市「台中時尚城中城線」台灣好行路線，將補助台中市政府378萬元，進行路線的行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置，以及貼補初期營運虧損288萬元。未來將由台鐵台中車站出發，採左右環型路線串連台中州廳、大墩文化中心、美術園道、審計新村、草悟道、國立自然科學博物館、中山堂、一中商圈、臺中公園、帝國製糖廠等多個都會文創據點與舊城新風貌景點，平日預計開行28班次，假日則增加到48班次。

市議員江肇國第一時間獲悉好消息表示，中區入選全國的經典小鎮，未來可望藉由台灣好行來串聯「文化城中城」各個景點，以觀光客的角度來改善目前市區11路公車路線停靠站過多、假日班次不夠密集等問題；藉由台灣好行把觀光人潮引入文化舊城區，重現往日風華。

江肇國說，台中市從未有台灣好行營運路線，這次樂見市府向觀光局提出「台中時尚城中城線」台灣好行營運申請，讓他看到舊城區發展的新契機，特別感謝交通部全力支持。尤其交通部觀光局推動中彰區域觀光聯盟，並遴選中區為全國百大經典小鎮，在中央與地方攜手合作下，台中市舊城區已逐漸風華再現。

江肇國指出，包括以台中火車站為中心的綠空鐵道軸線，及媲美日本京都鴨川，有小京都水岸之稱的新盛綠川水岸廊道，還有台中州廳、刑務所官舍、帝國製糖廠等歷史建築群。希望市府盡快公告爭取客運業者上路營運，全路線規劃採綠能電動公車行駛，讓疫情後的國旅人潮能引進舊城區。

江肇國強調，據了解今年雖受觀光發展基金短絀影響，觀光局核定各提案單位提報「110、111年度台灣好行服務升級計畫」補助額度有限，但積極推動「台中時尚城中城線」在內的觀光圈6條新潛力路線，核定提案單位台中市政府補助總額378萬元，其中行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用90萬元、營運虧損補貼288萬元。

江肇國指出，去年台中市政府也曾申請新設台灣好行路線，卻因客運業者沒有意願投標而無法順利營運，期待中央與地方再度攜手合作下，能成功推動台中市第一條台灣好行，方便旅客從交通節點快速抵達景點，彌補現有公路運輸系統之不足。

(中時 )