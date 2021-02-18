看來並非每個球員都想當「小皇帝」詹姆斯的隊友！根據《SB Nation》在18日爆料，就在詹姆斯2018年夏天宣布從騎士跳槽湖人的當天，蘭道爾就跟湖人高層提出要求，希望湖人不要執行他的球隊選項合約，讓他可以順利加盟其他球隊。

湖人在2014年選秀第7順位選來蘭道爾，隨即積極培養他成為湖人內線主力，可惜眼見詹姆斯加盟湖人，蘭道爾很清楚自己未來在湖人很難擁有發揮空間，才會跟湖人高層提出這種要求，讓他可以成為自由球員，進而跟其他球隊談判。

事實上，蘭道爾的這個選擇，以結果來說相當正確，因為他隨後加盟鵜鶘打了1季，交出場均21.4分、8.7籃板的優異表現，上季跟尼克簽約加盟，如今已成尼克隊上一哥，本季場均23.1分、11.0籃板及5.6助攻，也讓尼克本季煥然一新。

其實不只是蘭道爾，在詹姆斯加盟湖人之前，英格拉姆、克拉克生等人也都是湖人積極培養的球員，隨後也因詹皇加盟先後離隊，如今英格拉姆成為鵜鶘「雙星」之一，克拉克生也成爵士最佳第六人，看來不跟詹皇成為隊友，對於這些未來之星才有發展機會。

(中時 )