桃園八德一名身障阿嬤昨晚（17日）洗腎後，獨自1人騎著電動輪椅到三峽祖師爺廟前賣彩券，不料卻遭到1名男子從眾多人潮中竊走一整疊彩券，周圍民眾雖然立即發現，但男子馬上拔腿逃走消失；阿嬤共損失26張彩券、約1萬3千元，她事後難過到直接哭出來說「我根本沒辦法追上去，1萬3千元要賣很久才能賺回。」

據了解，71歲的李姓阿嬤遠從桃園騎電動輪椅到三峽祖師爺廟前賣彩券，但昨晚（17日）6點多，因為人潮眾多，有一名男子竟從人群中一把搶走一疊26張面額500元的彩券，當下有民眾發現，急忙詢問阿嬤認識此人嗎，而該竊賊偷到手後就急忙逃走，消失在人潮中。

桃園八德一名身障阿嬤昨完洗腎後，獨自1人騎電動輪椅到三峽祖師爺廟前賣彩券，不料卻遭到1名男子從人潮中偷偷拿走一整疊彩券。（圖／翻攝自臉書「我是三峽人isanxia」）

阿嬤事後發現被偷，數一數共遭竊26張彩券，約1萬3千元，她哭著說她當下就算發現也根本沒辦法追上去，1萬3千元真的要賺很久。事後有網友將阿嬤賣彩券的照片放在臉書「我是三峽人isanxia」，提醒民眾注意此竊賊，該網友也向阿嬤買了價值超過千元的彩券，想替對方減輕負擔。

目前警方前已鎖定竊嫌特徵、樣貌、逃逸路線等，將儘速查緝到案。據了解，這名身障阿嬤趁著大年初六到三峽祖師廟附近賣彩券，平時需要洗腎的她，當天洗腎結束即匆匆趕來賣彩券，賺取生活費，沒想到竟然被無良歹徒偷走一疊彩券；許多網友也說，「祖師爺看在眼裡，搶匪完了」、「太惡劣了，好手好腳欺負老人家」。

(中時新聞網)