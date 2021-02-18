民進黨立委邱志偉、鍾佳濱、郭國文今提出推行「農民福利卡」，整合農民政策及福利，簡政便民。（林縉明攝）

農委會今年初預告，今年7月起將推動農藥實名制，引發農民反彈，民進黨立委鍾佳濱、邱志偉、郭國文今表示，行政部門與其推動農藥實名制，不如發行「農民福利卡」，整合現行30多項農民福利政策，讓政府資源能確實到位；對此，農委會副主委陳駿季允諾會積極進行規畫研議，整合各項補助資料庫，簡政便民。

農委會今年1月7日預告「農藥管理法第35條第2項所定農藥生產業者或販賣業者應定期陳報資料之格式內容頻率及方式」修正草案，7月1日起購買農藥要登記身分證，推行實名制，以掌握農藥流向及用藥情形，確保食安，引發農民、植物保護商業同業公會及農藥行反彈。

鍾佳濱、邱志偉、郭國文今於立法院召開「照顧農民，福利卡贏實名」記者會。鍾佳濱表示，農藥實名制問題不在於實名制，而是如何辨識農民的身分，建議農委會整合各系統及農民福利推出「農民福利卡」，不限實體或虛擬方式，由各地農會負責確認或異動農民基本資訊。

郭國文說，過去農民申請各種補助行政作業繁瑣，整合各農政單位後台資料庫，讓農民使用「農民福利卡」一卡就通。

邱志偉也認為，農藥實名制要求登記身分證，農民容易有遺失身分證風險，若有「農民福利卡」可省去業者麻煩，行政院推智能政府，應從農委會做起，整合後台系統，讓農福利資訊化，未來在立法院將主動提案要求農委會積極辦理。

新北市植物保護商業同業公會理事長王輝煌說，「農民福利卡」可以省去輔導零售店或農民填表單的麻煩；至於農藥實名制，植保公會已依照農藥管理法相關規定造冊管理且定期陳報給農委會，但要求打赤腳臨時採買缺用農藥的農民提供身分證，實在造成農民和業者不便，支持「農民福利卡」政策。

對此，陳駿季表示，過去曾發生農委會補助無法實際到實際耕種者身上；有時要求農民自行保存農藥或肥料購買憑證也不容易，未來會積極研議「農民福利卡」；至於農藥購買實名制，雖然現行已有登記購買人姓名，但同名同姓者多，推實名制可精準掌握用藥情形，目前修正草案正在預告，農委會2月底會陸續在各地辦說明會蒐集各界意見。

(中時 )