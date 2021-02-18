羅秉成圖右二在記者會一度脫下口罩飲水(張理國攝)

行政院長蘇貞昌決定由政務委員羅秉成兼任發言人，羅秉成上午表示，這是是另一項斜槓人生，沒有預期有一天會接任行政院發言人。但他也說，被蘇揆徵詢時，沒有任何掙扎及糾結，他願意接受這個挑戰。被問到政務委員兼任發言人，羅秉成展現法律人性格，當場搬出1法及3例，說行政院組織規定可以，過去徐國勇、陳其邁跟卓榮泰都有前例。

蘇揆以法律人背景找上同樣是律師出身的羅秉成擔任發言人，羅秉成上午在行政院會後記者會表示，接任發言人他誠惶誠恐，這是另一項「斜槓人生」，他沒有預期有一天會接任行政院發言人。

羅秉成說，擔任律師以前服務的是個案，來到政府部門轉任公職，做的是政策，但每個任務都是挑戰，他做為行政團隊一員，責無旁貸。去年11月下旬蘇揆徵詢他是否有意願接任發言人，「老實講我並沒有太多掙札、糾結」，基於這是一個團隊上的需求，他也願意接受這個挑戰，樂於學習。

被問到去年底萊豬自治條例掀起中央地方大戰，羅秉成說，去年底關於地方自治條例說明政府立場，主要是中央跟地方分際權限是嚴肅憲政問題 ，他講的「比較清楚」，不過，並無意挑起所謂的大戰，各方指教讓他學習很多。

媒體關切政務委員兼任發言人，原意是關心工作是否過於繁重，但隨即觸發羅秉成「法律人」的性格，強調按「行政院組織法」發言人可由政務委員兼任，並舉例現任內政部長徐國勇擔任發言人時也兼政務委員；遠例的話，前行政院副院長陳其邁一度以政委兼任發言人；更早還有卓榮泰祕書長曾任政務委員兼政院發言人，所以「兼任法律許可實質上也有例子」，他知道發言人工作繁重，也會盡力而為。

(中時 )