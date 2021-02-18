小威廉絲比賽中有不少表情，流露對每一分的感受。（美聯社）

23座四大賽女單冠軍小威廉絲（Serena Williams）、3座大滿貫冠軍大坂直美兩位前後任世界球后，今天相逢於2021澳洲網球公開賽女單4強，開局有點緊繃的大坂，進入狀況後讓前輩小威難以招架，最終大坂6比3、6比4勝出，再闖澳網女單決賽，也結束對戰2連敗。

首盤大坂直美第1個發球局就被小威廉絲破發，加上小威也保住首個發球局，一開始大坂就陷入0比2落後，不過接下來她兩度破了小威的發球局、連搶5局，反而掌握了比賽戰況。

第二盤第8局大坂出現3個雙發失誤，因此被小威廉絲破了發球局，雙方形成4比4平手，但下一局小威的發球局也出現雙誤，連丟4分讓大坂再度破發得手，這一次破發也成了小威無法將戰線延長到第三盤的關鍵，該盤第10局大坂在邁向勝利的發球局又是直落4分拿下，再闖澳網女單決賽。

賽後23歲的大坂表示，自己是看著現年39歲的前輩小威廉絲的比賽長大，每次面對偶像她總是備感榮幸，也是美夢成真，總激發出她更想好好表現的鬥志，所以今天一開始她有點緊張，不過今天起大會再度開放觀眾進場，有了球迷支持也幫助她找回信心。

今天大坂似乎蠻能掌握小威的發球，被問到如何做到，大坂笑說：「我也不知道怎麼做到的，就是盡量去猜測對手想法來準備吧！」

(中時 )