統一獅洋投泰迪、猛威爾16日與球隊一起開工領紅包，昨天也都進行首度牛棚練投，兩人今天表示，尚未使用過新球，但猛威爾認為換新球很好，「因為在美國時也是時常在換球，所以不會困擾我。」

尋求連霸的獅隊今年4洋投都已經抵台，泰迪、猛威爾率先完成「14+7」的隔離程序，16日已與球隊在高雄青埔國慶球場進行訓練，另外2名洋投飛利士與布雷克還在隔離中，24日將可與球隊會合。

昨天猛威爾與泰迪都進行第1次牛棚練投，猛威爾投了15球、泰迪則是29球，兩人都表示首度牛棚感覺很好，預計再進行2、3次牛棚，之後進行2次實戰投打練習（Live BP）就可以出賽，「應該在三月初的官辦熱身賽可以出賽。」

對於今年中職更換比賽用球，恢復係數下降、縫線也較高，兩人都尚未實際使用過，猛威爾表示，有聽到球有做改變，覺得改變很好，「因為美國常常在換球，一直改變用球，所以沒有影響，美職換球不會主動宣告，所以這不會困擾我們，已經很習慣比賽用球一直在改變。」

去年有過隔離經驗的兩人，這次面對顯然有備而來，猛威爾特別準備了2000片的拼圖在隔離期間打發時間，他笑說：「我先花了2天時間觀察才開始動工，前後花了12天的時間完工，現在回想起來真的是滿多的。」

(中時 )