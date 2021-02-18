嘉義市元宵節「虹彩小牛」小提燈戴紅色口罩，喜氣又防疫。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠提醒民眾口罩戴好戴滿，好領取小提燈。（廖素慧攝）

春節就是要鬧元宵更添喜氣，26日元宵節有3天小連假，嘉義市政府特別設計「虹彩小牛」小提燈，將於22日至24日連續3天的下午4時起，在嘉義市文化公園（文化路與民族路口）發送給民眾，每日限量1000個，送完為止。

嘉義市長黃敏惠表示，防疫情間，虹彩小牛戴上迷你版的大紅色新春福氣口罩，向市民拜年，宣導防疫，口罩戴好戴滿，保持適當的社交距離，拱手不握手、勤洗手，保護自己，也保護他人，大家平安快樂的歡度元宵佳節。

嘉義市政府民政處長劉美鳳指出，「虹彩小牛」小提燈讓親子拿回家DIY，可愛又招財，連續3天預計將發送3000個，配合防疫措施，請市民務必戴口罩來領取，沒有佩戴口罩的民眾將無法領取。

民政處宗教禮俗科長陳惠珍說，每年嘉市府推出的生肖小提燈都廣受市民喜愛，甚至有小提燈迷每年收集，今年「虹彩小牛」小提燈由有「花燈女王」之稱的旅法設計師林佳葦親手設計。

林佳葦出身花燈世家，是國寶級燈藝師林健兒的女兒，有別於傳統花燈，林佳葦憑著「不想做無聊的提燈」初衷，設計的小提燈洋溢童趣，總有令人驚喜的亮點。

此次以討喜的卡通牛為造型，時尚簡約的線條，純白底色，以可愛的氣象圖案為主題，搭配糖果般繽紛的色彩，閃亮大眼睛、粉色牛鼻子，大大牛頭與粗粗的牛腳、圓胖身材，呆萌破表，牛腳可前後擺動，能靈活的小散步，點亮後繽紛閃亮，非常吸睛。

(中時 )