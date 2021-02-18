高雄歷經罷韓、市長補選、反罷捷等戰役，民進黨士氣大振，2022議員選舉黨內摩拳擦掌，據悉現任及有意挑戰者將近40人，高市黨部主委趙天麟表示人數尚未精算，但確實相當踴躍，現階段談細部戰術還太早，但大戰略方面，民進黨身為執政黨、大黨，一定會以議會單獨過半為努力目標。

趙天麟18日上午主持高市黨部改造後開幕典禮前，媒體問他對於2022年議員選舉黨內提名規畫，他表示，照慣例應在明年5月前完成黨內初選，目前高市議會民進黨擁有26席，加上加入黨團運作的台聯黨籍吳銘賜，共27席，民進黨是大黨、又是執政黨，要大方一點，努力把自己向前推進，當然以單獨過半為戰略目標，屆時不可能出現「提名不過半」情形。

媒體提到，目前黨內表態參選議員人數，可能超過40人？趙天麟說，民進黨的好處就是人人可說自己要參選，但最終實力評估也很重要，現階段黨部尚未精算人數，不過現任議員加上有意挑戰的新人，確實已超過單獨實質過半的34人。

由於罷免前市長韓國瑜期間，台灣基進、時代力量出了不少力，一般認為民進黨在2022年基於道義，勢必在部分選區禮讓小綠，但趙天麟強調，距離2022年大選還有將近2年，離黨內提名也還有1年半左右，現階段談合作還言之過早。

他表示，包括台灣基進、民眾黨都可能採取最大量提名策略，民進黨也想單獨過半，所以目前沒有談合作的時機點，只能兄弟登山各自努力，1年多還有很多變化，「努力到那時候誰的火侯強，誰的談判空間就大」。

但趙天麟也說，任何合作都要保持最大心胸與空間，現在談戰術合作太早，會與其他政黨各自努力，民進黨雖以單獨過半為目標，不過「提名34個也是過半，提38個、40個也是過半，到底提名到什麼層次，到時候再說」。

(中時 )