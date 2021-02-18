蔡英文總統今接見2020「國家生技醫療品質獎」、「戰役特別獎」獲獎代表；蔡總統致詞時表示，政府已經完成簽約的疫苗，預計在今年第二季開始供貨，屆時會讓最有需要的人，包括第一線防疫醫護人員優先施打。

今天率隊出席的是生策中心董事長王金平，王金平在年初盲腸炎開刀住院10天，過年期間，監察院長陳菊更前往路竹向王拜年，蔡總統今看到王金平，先是拱手說「恭喜」，並說「（氣色）美賣喔（不錯喔）！」

總統致詞時首先恭喜獲獎代表得到有「生醫界奧斯卡」之稱的國家生技醫療品質獎，尤其在去年疫情期間，全球產業景氣都受到影響，但報名參加的隊伍反而更踴躍，顯示出台灣在疫情期間生技醫療產業非常活躍，也依然有堅強的研發實力。

總統指出，榮獲金獎的台北榮總法布瑞氏症醫療團隊，針對該項遺傳性罕見疾病建立全球最大的樣本庫及治療中心，開發出篩檢技術，造福了全球的新生兒及家長。

總統說，得到銀奬的包括林口長庚淋巴水腫醫療團隊及台大心臟衰竭治療團隊，運用先進的醫療技術，大幅增進手術及治療的成功率，吸引世界各地的求診者及國際學術界認可，都非常值得肯定。

總統接著說，榮獲銅獎的得獎產品型態多元，包括有世界最小的隨身型空氣清淨機及腦部精準定位手術導航系統，顯示出目前AI人工智慧運用的層面越來越廣泛，並大幅增進精準醫療的發展。

總統指出，去年疫情期間，因為所有醫療界夥伴努力守護國人健康，台灣創下世界肯定的防疫成果，因此此次特別增設「戰疫特別奬」和「戰疫有功奬」獎項，向防疫英雄致敬，她也特別代表國人向醫療界的朋友表達最深的感謝。

總統提到，特別是在部立桃園醫院事件中，所有其他醫院都願意全力相挺，共同承擔醫療照護的責任，真的是團結防疫的重要典範。她要感謝大家齊心協力，不分你我，才能共同克服這些挑戰。

談及疫苗供應情形，總統說，政府已經完成簽約的疫苗，預計在今年第二季開始供貨，屆時會讓最有需要的人，包括第一線防疫醫護人員優先施打。除了多源頭外購，我們也希望在國內研發上繼續努力；目前國内已有兩家公司疫苗研發進入臨床二期，相信透過雙軌並行的方式，我們更能確保台灣擁有足夠的疫苗

(中時 )