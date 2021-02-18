2020總統大選，總統蔡英文破天荒拿下817萬票，順利連任，不過對手國民黨候選人韓國瑜也拿到552萬票，實力不容小覷。對此，資深媒體人彭文正表示，韓國瑜當初能颳起旋風，是因為讓大家有想像空間，對民進黨不滿的人全跑出來了，但對於蔡英文的817萬票是否為真，「我從頭到尾都懷疑啦」，且贏那麼多，歷史上沒發生過。

彭文正接受YouTube頻道「Bit King比特王出任務」專訪時表示，國民黨現在的問題是，檯面上沒有人可以讓人眼睛為之一亮，韓國瑜當初之所以能捲起旋風，因為他是個「新產品」，非常好行銷，讓大家有個想像空間，對民進黨不滿的人全跑出來了，不過就像101煙火，看得很爽，但30分鐘後煙火散去、人群散去，留下寂落的街燈。

至於蔡英文大選拿到817萬票，彭文正坦言，「我從頭到尾都懷疑啦」，因為身邊很多朋友「綠到反黑」都不去投票，反觀挺藍的海外朋友，都歡欣鼓舞的回來，這一來一去，說蔡英文會贏是因為年輕人，但會贏那麼多歷史上沒發生過，「給我騙一騙我都不會相信」，假設民進黨真的贏，那就是「芒果乾」立了大功。

2020總統大選蔡英文拿下817萬票，順利連任。彭文正（右）指出，能贏那麼多歷史上沒發生過，因此從頭到尾都懷疑其真實性。（圖／摘自Bit King比特王出任務YouTube）

彭文正透露，曾在國民黨中常會私下問過，為什麼要創造一個讓別人可以殺球的環境？何必把台灣的未來想得那麼死，讓年輕人覺得，國民黨是不是要帶我們反攻大陸、要投共，事實上國民黨沒有要這樣做，但為什麼讓年輕人有這樣的想法。

對於有沒有作票嫌疑，彭文正說，817萬票怎麼來的無法得到結論，但看過程，有一個人平常習慣就是，司法改革會議投票都投到自己爽為止，民進黨黨內初選用拖延時間來製造自己的機會，操弄媒體讓民調從落後20幾，一、兩個月後突然反敗為勝，包括前台大政治系教授洪永泰、台灣民意基金會董事長游盈隆等民調專家都不相信，因為拿給民調公司的抽樣架構（sampling frame），是民進黨安排好的，裡面通通都是支持蔡英文的。

此外，同場受訪的醫師黃義霖則認為，這就跟論文事件一樣，可以欺騙、作假，並提到內閣官員、部長都是沒當選的，當沒工作時有人要給我工作，薪水又很高，會不會賣命？所以這群人一定在某些程度上任由指揮了，「這比共產主義更恐怖」。

雖然無法信服此次選舉結果，但黃義霖希望國民黨能夠真正民主；而民進黨是越來越退步，黨內初選時賴清德輸得不甘願，最後也屈服在蔡英文的淫威之下，民進黨立委林俊憲跟在她旁邊也很可憐，變成孤鳥，覺得民進黨越來越走向獨裁專制這條路。

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(中時新聞網)