台中市環保局舉辦戶外機車排氣定檢服務，讓梨山機車騎士免去舟車勞頓之苦。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

台中市和平區及梨山地區平均海拔1900公尺，當地沒有機車排氣檢驗站，民眾需花5至6小時遠赴外地受檢。為服務偏鄉，台中市環保局每年至少舉辦3場戶外機車排氣定檢服務，將和平區定檢率提升至58.2％，創歷年新高，除降低移動汙染源，也免去居民舟車勞頓之苦。

和平區及梨山地區沒有機車排氣檢驗站，民眾需花5至6小時到設有排氣檢驗站地點受檢，極為不便。台中市環保局2010年起每年至梨山提供戶外定檢服務，去年共檢驗569輛車次。

環保局表示，梨山位於台中市、宜蘭縣與花蓮縣交界，也有車主從宜蘭、花蓮前來梨山驗車，台中市檢驗人員不僅服務轄內車主，也協助鄰近縣市，展現服務熱忱。此外，市府去年拍攝梨山戶外定檢服務紀錄片，居民均高度肯定環保局不辭辛勞提供完善的戶外定檢服務。

環保局指出，去年台中市機車定檢率83.3％，為歷年最佳，排名全國第四、六都第二。提醒車主，機車出廠滿5年以上，每年應接受排氣檢驗1次，並於行車執照原發照月份前後1個月內完成。

環保局強調，市府加強控管移動汙染源，實施多項管制措施，包含路邊攔檢機車，經查獲不合格將處1500至6000元罰鍰；並於市場、學校、加油站周邊稽查排煙烏賊車，若有排煙污染之虞，將通知車主前往指定地點實施青白煙檢驗等，努力改善空氣品質。

(中時 )