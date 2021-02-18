基隆市長林右昌18日視察工區，期許能如期完工。（陳彩玲攝）

基隆市信義區中興國小校舍逾50年，老舊不堪使用，基隆市政府規畫改建老舊校舍並闢設新停車場，目前工程進度超前，預計年底完工啟用，市長林右昌18日視察工區，期許能如期完工，不僅提供學童新穎校園空間，也能改善周邊社區生活環境。

林右昌表示，目前工程進度57.92％，超前1.17％，預計今年底完工啟用，他提及，此項工程去年獲得「2020國家卓越建設獎」最佳規畫設計類特別獎，未來將是一座美術館級校園，除了提供新穎校園空間給學童外，也規畫120個汽車停車格和95個機車停車格，給學校師長停車、家長臨停接送使用，也可供前往體育館運動的民眾停車。

林右昌說，除師生將有嶄新校舍、操場、停車場及開放空間可運用，民眾更有便捷生活連結網絡，無論校園景觀或城市面貌，將逐漸蛻變再生，呈現美麗新風貌，此外，工程同時會把周圍老舊圍牆、高低差且雜亂環境一併整理，可解決以往消防車無法進入，造成當地居民生命財產威脅，讓校園空間與社區環境整合在一起，未來完工後，將成為「以校園為核心」環境改善計畫的另一個新起點。

教育處指出，這次斥資3.1億元改造校園，其中爭取到教育部國小及幼兒園新建校舍經費1.6億元，市府投入1.5億元，工程包括，拆除3棟老舊校舍，配合校舍改建合併進行停車場新建，新建校舍將有普通教室、階梯教室、舞蹈教室等，40間教室和活動場域，供師生多元化學習，除嶄新安全校舍外，更突破校地限制，新設百米跑道與環狀散步空間、二樓到一樓的大型溜滑梯，以及停車場，解決學校及社區停車位不足的問題，將讓學校成為社區中心。

(中時 )