今晚開獎的威力彩已連摃25期，頭獎上看5.6億，許多人準備大顯身手，年後開工第二天，到底哪些人財運最旺？怎麼買最容易中獎？星座專家小孟老師指出今日偏財運最旺的4大星座，以及下注前必做的關鍵舉動，更有機會中大獎。

《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》粉專舉出下列今日偏財運好的4大星座，並說有福報的人再搭配老師的建議，更有機會中大獎。

【Top4】水瓶座

今日太陽、水星、金星、土星、木星都落入水瓶座的本命宮位，顯示水瓶座財水充沛，財富能量旺到爆表，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃再下注，說不定會有好事發生。

【Top3】金牛座

火星與天王星加速進入金牛座的本命宮，顯示今日金牛座在財運方面能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大抄，就能開啟財庫，讓財富不斷噴發，但美中不足的是目前水逆在水瓶，容易錯過中獎號碼。

【Top2】魔羯座

土星與木星加快移入魔羯座的財帛投資宮位，加上今日家人宮位非常完美，顯示魔羯座今日可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

【Top1】天秤座

金星、木星、土星加速移入天秤座的偏財機運的五宮，加上太陽與木星也照耀偏財宮，兩星互相照耀天秤的財寶庫，小孟老師建議，下注前打開手機觀看火紅色的火燄或紅色的彩油再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

至於今日好運的生肖為雞、馬、鼠、蛇，開運財神方位在正西方，建議找住家或辦公室西方的投注站下注，好運時辰則在中午11：00至下午15：00，以及傍晚17：00至19：00。

大樂透連6天開出頭獎 威力彩下期上看6億

(中時新聞網)