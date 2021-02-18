瞄準農曆年後瘦身健康商機，富邦媒(8454)momo購物網及統一超(2912)7-ELEVEN分別鎖定瘦身器材健康商品及國民健康美食—地瓜，其中momo購物網針對多項健身運動器材及保健食品推出《愛購節》活動，統一超7-ELEVEN「現蒸地瓜」則即日起推出栗香地瓜，並於2月24日起擴大導入北部及南部共134間7-ELEVEN門市限定販售。

春節連假過後，瘦身及健康飲食商機湧現，根據富邦媒觀察，近一周運動熱門關鍵字「跑步機」、「健身車」、「按摩槍」相關熱搜突破3.6萬次；「益生菌」、「酵素」等保健食品關鍵字熱搜也高達3.5萬次；疫情影響也滲透至健身運動，為保持安全社交距離，同時滿足民眾健身課程需求，新型態居家互動式健身器材因運而生；此外，窈窕保健食品也是年後瘦身重點選擇之一，momo根據經驗分享，經歷年節期間慵懶生活、大魚大肉，為有感甩重，年後消費者選購保健食品時首要注重「促進代謝」、「順暢保健」，其中甩油解膩、促進代謝類商品銷售佔比約達6成。

看好瘦身商機，momo購物網《愛購節》活動自2月17日至2月22日開跑，精選全站人氣商品促銷，希望能助攻相關商品業績。

除運動瘦身需求，近年健康意識抬頭，地瓜被稱為超級食物，營養價值有如黃金，屬於低GI值的食物，富含膳食纖維，受到不少養生及健身族群喜愛，去年7-ELEVEN地瓜熱銷約2000萬條，契作量高達4485公噸，佔全國總量2.3%，目前現蒸地瓜共3000間門市販售，單日單店更創下賣出500條地瓜的紀錄，甚至許多顧客會購買整包地瓜帶回家煮。

為因應健康飲食需求，統一超7-ELEVEN黃金小金磚「現蒸地瓜」即日起推出「地瓜界皇后」之稱的栗香地瓜，統一超表示，7-ELEVEN現蒸地瓜有「台農57號地瓜」與「栗香地瓜」兩種品種讓消費者選擇，新品「栗香地瓜」一年只收成兩次，吃起來口感綿密如栗子般香甜而得名，採用優質健康種苗且100%契作生產，去年曾在區域門市試賣，帶動單店地瓜業績成長20%，因此今年擴大導入北部及南部共134間門市販售；7-ELEVEN未來將持續開發新品種地瓜，滿足瓜迷需求。

(時報資訊)