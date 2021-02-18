藥華藥(6446)旗下治療真性紅血球增多症的新藥Besremi(Ropeginterferon alfa-2b，即P1101)再傳喜訊，14日獲以色列上市許可，核准劑量為250mcg/0.5ml及500mcg/0.5ml。今日股價開高後，一度衝至103元，中場過後，股價仍穩穩守在百元之上。

藥華藥指出，Besremi至今取得18個歐盟國家及其他國家上市銷售許可，此次獲得以色列上市許可為在西亞國家中取得的第一張藥證，格外具有指標性意義。

至於在美國市場方面，針劑填充廠代工廠日前已完成FDA查廠，獲得無嚴重及重大缺失，距離在美上市僅一步之遙。藥華藥目前已在美國已拿到近9成的各州藥品銷售執照，如3月13日順利完成審查，對業績將會有大大的助益。

Besremi是全球第一個核准用於PV的第一線長效型干擾素治療用藥，隨著全球上市國增加與藥價核准，未來將逐步擴大P1101的國際市場。以色列約有920萬人口，依市場調查推估PV病人數近3,000位。

(時報資訊)