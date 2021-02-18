央受財政部委託，今日標售10年期110年度甲類第3期中央政府建設公債，本期公債最高得標利率為0.374%，較上次同年期（109年度甲9期增額公債109年12月16日發行）公債上揚7.8個基本點。發行額為新臺幣300億元，投標倍數為2.51。此次10年期公債標售利率未再破底，並站回了0.3%之上。

本期公債各業別得標比:銀行業73.50%，證券業22%，票券業2.83%，保險業1.67%。

據央行資料顯示，今年元月發行之公債為700億元，累計未償公債餘額為5.5944兆元。

(時報資訊)