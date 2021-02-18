春節7天連假加速台北加碼GO使用，北市府觀光傳播局統計連假期間「臺北加碼GO」吸引近7萬人次到台北旅遊，「臺北加碼GO」千元旅遊補助名額已經用罄。為此，台北晶華酒店即日起至4月30日推出「晶華加碼GO」住房專案，入住即享酒店提供的千元餐飲金，可不限住宿期間於旗下三間自助餐廳使用，每房每晚4,300元起、扣除餐飲抵用金後，每晚入住僅需3,300元，其中還包含價值1,936元的兩客自助早餐，透過如此超值的優惠，民眾可繼續輕鬆遊臺北。

臺北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，晶華酒店的自助餐飲有口皆碑，除了台北客之外、許多中南部的消費者也會慕名而來。晶華酒店希望透過「千元美食金」讓消費者體驗柏麗廳與泰市場，以及義饗食堂三家餐廳各具特色的自助餐飲。同時，將自助餐飲結合客房，更可以在餐飲以及客房兩大事業體之間相互導流顧客，讓熟悉及喜愛晶華餐飲的客人也有機會體驗住房，在各家酒店優惠盡出的時刻，享受一趟城市假期。

(工商 )