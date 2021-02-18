男神言承旭光臨《極島冒險》餐酒館引起瘋狂，用餐客人大爆滿，《極島冒險_溜浪玖壹壹》製作單位決定放三人一天假。玖壹壹到蘭嶼後，難得有機會放風，拜訪揚名國際的椰油國小「小飛魚展演隊」學習勇士舞。春風尷尬表示：「自己是舞癡，連自己團的舞都不太會跳。」不過，三人賣力學習，健志代表玖壹壹穿上達悟族傳統的丁字褲跳舞，換裝完畢立刻引起春風拍手叫好，不斷誇讚健志超帥、屁股超翹！健志代表玖壹壹穿上達悟族丁字褲，起初十分害羞，深怕自己「炸毛」不好看，慢慢融入後，反而與小朋友玩成一片，還擺出傳統姿勢拍照，留下紀念。

柯震東帶禮物來，要玩遊戲決定誰可以拿到。（混血兒娛樂提供）

繼言承旭之後，眾所矚目的特別來賓柯震東也悄悄抵達。柯震東人一抵達蘭嶼，行李還沒放好，就衝往玖壹壹開設的餐廳，沒想到人到燈暗，餐廳大門還貼著「老闆女友嫁別人，老闆回去搶婚，今天不營業」字條，柯震東不死心又直搗三人房間，一進門就看到被餐廳工作操的死去活來的玖壹壹倒臥房間三張床睡昏，事後回憶這段，柯震東笑稱「現場彷彿看到三具沒靈魂的喪屍，春風兩眼渙散，洋蔥整個放空，健志發呆，只能說經營餐廳真的有操到他們三位。」

柯震東說，當初春風傳訊息邀約他來錄節目，他什麼也沒問就說好啊！來了以後知道他們是為了蘭嶼做公益，覺得十分有意義，很開心自己有來。柯震東帶來見面禮要送給玖壹壹，四人玩遊戲決定誰可以獲得禮物「蘭嶼五星級秘境住宿券」。

玖壹壹抵達椰油國小。（混血兒娛樂提供）

《極島冒險》播出後，春風跟朋友吃飯，竟有第一次見面的朋友問他：「阿你到底有沒有送那個弟弟腳踏車？」讓春風超驚訝說：「你也有看？」過年期間也有朋友的朋友一起打麻將，跟他說自己有看《極島冒險》，讓春風頗為驕傲。健志的親友則是以為節目邊拍邊播，誤以為玖壹壹現在每週都要跑蘭嶼錄節目；洋蔥的朋友則是跑到他家一起收看最新一集內容，結果他自己跑去睡覺逃避，他尷尬說：「因為那集開店開得七零八落，不想跟大家聊這些。」

洋蔥過年前換新車，家中擠滿拜年的親朋好友。（混血兒娛樂提供）

被問到過年趣事，春風與健志都有小賭怡情，健志則是第一次贏10萬元。特別的是，洋蔥過年前換新車，遇到親友詢問：「你為什麼要換雙門的車，這樣不會不方便載人嗎？」洋蔥尷尬笑說：「我就是不想載人。」

(中時 )