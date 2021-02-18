郭采潔推出新歌〈別派一群兔子獵殺一隻狐貍〉。（NCR 遊牧城市提供）

郭采潔推出新歌〈別派一群兔子獵殺一隻狐貍〉。（NCR 遊牧城市提供）

郭采潔（Amber）將於明（19日）三十五歲生日當天，推出單曲〈別派一群兔子獵殺一隻狐貍〉，由她親自填詞，郭采潔說：「這首歌在創作時，想到的是北野武飾演的課長在電影《攻殼機動隊》裡的一句台詞：『別派一隻兔子獵殺一隻狐狸』。」又說：「確實，想透過這首歌，把過去一年所感受到的暴戾之氣，做一個完結。」

郭采潔新作〈別派一群兔子獵殺一隻狐貍〉，還因此聯想、衍生出一個叫做「腥紅帽」的童話故事，同時邀請動畫藝術家導陳欣妤製作了一支全動畫MV，將在Nomad City Records 官方YouTube頻道首播。對於在生日當天發歌，壽星笑說：「生日發歌，挺自戀的！但我也到了臉皮可以比奶油厚一些的年紀！」又笑說：「三十有五，這個『腥紅帽』的故事，是我生日寄給大家的謝卡。我會持續在自己創造的自由裡，徜徉、變化！」

郭采潔入行13年，她於出道紀念日去年12／25推出新單曲〈NaKuNa〉，宣告成立音樂新廠牌「Nomad City Records」，亦同時宣布將在2021年發行全新電子趣味專輯《Vol.13-1986數羊》。隨著第2首單曲〈Never Let Me Go〉，宣示用愛撥開寒冬，郭采潔趁勝追擊，在今年的生日這天，釋出第三支單曲〈別派一群兔子獵殺一隻狐貍〉。

此外，這首歌的英文名為《A scarlet riding hood》（猩紅帽），改編自格林童話《小紅帽》，故事裡有一個快樂的小孩，但她經常跌倒、受傷、經常被欺負。有一天，她發現自己竟成了一隻狐貍！成為了兔子們的噩夢。她發現兔子想要殺掉她，愈發難過，哭的洶湧。女孩的狐貍皮也因為泡在眼淚裡逐漸脫落了下來，兔子們不會遊泳，她用皮包住所有兔子，變成了一艘船，遊向了岸上。岸上有一支仙女棒，可以讓兔子們都消失。女孩拿著仙女棒猶豫了一下⋯⋯ 還是把自己變不見吧。最後故事下了一個總結：「我們有一百種方式洩恨，但愛只有一種，就是愛。」

對於這個成人童話，郭采潔說：「兔子們是平庸之惡的化身！但最終，能與之抗衡的，唯有愛，這是我仍然相信的。」身為作者的她，侃侃而談分享愛的可能，她說了：「因此在我寫的故事最後，還想留下一絲溫柔的可能性。」也提到內心深處的感受：「無論是把自己變不見，或找其他的結局，確實都藏著一份難受，這是一個開放式的尾聲，我並不肯定，是不是最好的辦法，但願，能與仇恨和解。」

(中時 )