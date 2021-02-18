民眾黨多名黨務主管、黨工於立法院黨團辦公室辦公，被質疑「寄生國會」，民眾黨主席柯文哲昨表示，「我們是支援國會」，反批「常常那些自己寄生在行政院、寄生在總統府的，批評別人，我覺得很火大。」對此，民進黨立委陳亭妃今表示，不用大動怒氣，而是應該趕快處理、趕快解決比較重要，而不是大丟鍋，把責任都丟給民進黨，又丟給總統府、行政院。

陳亭妃表示，如果真的要挑出毛病，民眾黨確實有很多資源是動用立法院的資源，必須要改進，否則民眾黨也是有接受政府的資源，那這樣接受政府的資源又利用了立法院的資源，是不是會重複運用到公帑的狀況。

陳亭妃認為，柯文哲不用大動怒氣，而是應該趕快處理、趕快解決比較重要，而不是大丟鍋，把責任都丟給了民進黨，又丟給總統府、行政院。

對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今表示，民眾黨團空間使用，經查在立法院內部是「合法使用」，至於外界有疑慮願意受到公平，尊重各界意見，並適時調整，黨部一直都有再找新地點，確定後會由黨部對外發布。

邱臣遠說，民眾黨去年進入國會後，需要及戰力，文宣部等都以立法院業務為主，當時適度調整；新會期會尊重各界意見，適度進行調整，新地點黨部已經找一陣子，但過程不是很順利。

至於多少人會遷出立法院？邱臣遠說，原則上智庫跟立法院助理會繼續留著，其餘部分會再跟黨部溝通協調。

(中時 )