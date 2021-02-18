女神主播侯佩岑10年前嫁給花旗環球證券銷售副總裁黃伯俊，2014年產下大兒子後，2017年又迎來小兒子，最近夫妻倆跟侯佩岑媽媽林月雲一起上實境節目《婆婆與媽媽》第二季，侯佩岑首度公開當年第一胎剖腹產細節，直言當時上廁所都要老公幫忙，黃伯俊體貼的態度讓她很感動，林月雲也讚這些細節會鞏固夫妻一輩子的愛，「你們肯定白頭偕老」。

侯佩岑7年前首度當媽生下大兒子「Ian」後，2017年她又報喜懷二胎，未料小兒子「Ethan」剛出生時罹患「ABO新生兒溶血症」，一出生就轉送到加護病房，經過搶救才撐過去，卻找不出病因，讓侯佩岑十分擔心，直言：「當媽媽之後，才知道照顧一個孩子是多不容易的事情。」

林月雲讚女兒、女婿一定能白頭偕老。（圖／翻攝自新浪綜藝微博）

幸好小兒子後來成長狀況穩定，讓侯佩岑鬆了一口氣，如今頭好壯壯，只需定期回診追蹤。最近侯佩岑和老公、媽媽上節目揭開女神當媽後真實生活，侯佩岑首度在鏡頭前透露，當年第一胎剖腹生產後，自己根本無法下床如廁，「我要上廁所就需要他（黃柏俊）扶著我去」，種種過程也讓她更認識黃柏俊。

侯佩岑說，當時她一手扶著點滴、一手扶黃柏俊，到廁所時黃柏俊主動幫她拉褲子，「那個時候我就覺得，天哪！我怎麼可以...」，黃柏俊則秒回：「這哪有什麼？」是他才應該感謝太太辛苦生產，侯佩岑表示，這些細節讓她下定決心要跟黃柏俊互相照顧到老，林月雲感慨回說：「在那個時候表現最真實的愛，和最真實的照顧，那個是可以鞏固夫妻一輩子的，所以你們肯定是白頭偕老。」

侯佩岑2011年結婚。（圖／中時資料照片）

對此，大陸網友回應：「劃重點，伴侶為你做的每一件看似不經意看似不起眼的小事，都應該要用力誇。當然，好的關係就是，你的感恩他懂得，並且他覺得自己只是做了份內事」、「女性生育真的很痛苦，男士們是應該學會照顧和體諒」、「特別能體會！我生娃的時候，也是老公幫我脫褲子，也是同樣的很感恩」、「他的眼神很溫柔，就這樣看著她」。

(中時新聞網)