數字(5287)旗下平台518人力銀行近日正式宣告改名為「518熊班」，針對服務業企業用戶優化行動端裝置的使用體驗，開發分店管理系統，並推出688元筆數方案，有效提升30％企業付費數。此外，為增加服務型人才媒合效率，首創「熊快投」功能，僅需30秒就可以完成應徵，讓求職者能以更簡單快速的方式找到工作，希望藉由平台轉型以及新功能的推出，為518熊班創造營運新動能。

518人力銀行多年來協助企業及求職者進行職缺媒合，有感於近年產業變化及新興求職平台的出現，為了走出市場差異化並且提升人才媒合的效率。518人力銀行檢視自身優勢，發現服務型產業會員佔比高達5成，且在人才經驗上，也以服務類別經驗最多，因此決定於2021年轉型成為服務型人才媒合平台，並正式改名為「518熊班」。

數字科技副總經理邱建銘表示，518熊班將持續優化網站及行動端的功能，並且藉由AI技術，提高服務型人才的媒合準確度及效率，希望518熊班能在5年內成為服務型人才徵才的首選第一品牌。

邱建銘指出，台灣多數服務業都為小微企業或是店家，卻需負擔與大型企業相同的徵才成本，因此於2020年7月針對服務業推出「筆數方案」，主打最低688元即可徵才。此一方案推出後受到許多服務業用戶歡迎，為「518熊班」提高30％的企業付費數，並帶來近8,000個職缺。

518人力銀行去年前3季營收佔整體比重7％，年減約13％，不過，邱建銘指出，資費下調至688元方案推出後，農曆年後開工第一天的營收已經回到去年開工時的水準，企業加入數增加25％，688元是基本門檻，有加值費用增加收入，改名後對今年樂觀，尤其企業加入數的量有所增加，企業付費數估計年成長2到3成。

(時報資訊)