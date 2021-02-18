湯煮滾不冰放隔夜！營養師李婉萍分享，許多婆媽以為湯加熱煮滾後，只要不打開鍋蓋就可以直接放隔夜保存，但這樣的行為其實超危險，因為將食物存放在室溫下，會進入食物的危險溫度帶，導致細菌大量滋生，且加熱過後，有些菌所產生的毒素也不會因此被消滅，因此建議食物煮完最好在2小時內吃完或冰冰箱保存。

營養師李婉萍近日在Youtube影片中分享，許多婆媽都說「湯沒喝完蓋上鍋蓋加熱，煮滾後不要打開，就可以放整晚。」但這樣的行為其實超NG，請不要這樣做，因為食物煮完後，如果沒在2小時內吃完，在放涼的過程中會進入「危險溫度帶」。

李婉萍指出，危險溫度帶也就是6到70度之間，這個時候細菌會大量滋生，即便保持真空並加熱滾過，以為可以就此滅菌，但要記住，有些細菌可透過高溫加熱殺死，但有些菌所產生的毒素卻不會因為加熱而被消滅，例如：金黃色葡萄球菌。

對此，李婉萍建議食物烹調後，最好要在2小時內吃完，或是放入冰箱中保存；另夏季天氣較熱的時候，食物最好在1小時內吃完，比較不容易壞掉。她並提醒大家，湯放隔夜不冰冰箱是超危險的作法。

另李婉萍也曾說過，許多人都覺得須等食物放涼後，才可以放進冰箱保存，但其實這樣的行為很危險。將食物放在室溫下保存會使細菌大量滋生，如果想要抑菌最好將食物放在低於7度的環境下保存，或是將其加熱至60度以上。

至於不少人擔心，直接將熱熱的食物放冰箱，是否會使冰箱壽命減短。食品技師張邦妮表示，直接把熱菜熱湯放冰箱，的確可能使冰箱溫度上升、增加壓縮機的損耗，但若等食物降溫至手摸起來熱熱的，但不會燙手的時候，就可以拿去冰了！

許多網友看了驚訝直呼，「要命喔！我都這樣耶」、「在媽媽那個年代沒冰箱，都是這樣處理的說」、「謝謝分享，長知識了」、「太可怕了」、「很實用」。

(中時新聞網)