壽豐鄉鯉魚潭螢火蟲季往年皆是接續在大農大富的時程後，雖然目前尚未觀測到其蹤跡，不過依照過往經驗，預計在4月開放。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

櫻花季後，螢火蟲季接續登場！花蓮螢火蟲往年都在2月底至5月現身，不過今年冬季低溫接連而來，花蓮林管處大農大富平地森林園區目前僅零星螢火蟲現蹤，暫定3月中旬視情況開放賞螢，而緯度較高的鯉魚潭則尚未觀測到其蹤跡，不過依照過往經驗，預計在4月開放。

位於光復鄉的大農大富平地森林園區及壽豐鄉的鯉魚潭，因腹地廣大且無光害，是縣內賞螢熱點。花蓮林管處與縱管處鯉魚潭管理站長期監測轄區螢火蟲，往年從2月底，大農大富會先舉辦賞螢系列活動，鯉魚潭則接續在4月辦理，不過去年底開始，寒流接續報到，林管處目前僅監測到零星螢火蟲現蹤。

林管處副處長王怡靖表示，今年冬天比較寒冷，較難預測螢火蟲數量，目前大農大富僅有零星螢火蟲現蹤，因此，監測頻率從2周觀測1次，改為1周1到2次，依照往年經驗，預估3月螢火蟲會大量出現，賞螢季目前暫訂在3月中旬辦理，不過仍會視螢火蟲數量多寡調整時程。

鯉魚潭管理站主任蔡威平表示，花蓮螢火蟲季往年都是由南往北開跑，大農大富辦理完後，接續鯉魚潭舉辦；而螢火蟲往年平均在4、5月份陸續出現，不過氣溫會影響現蹤時程，因此目前尚未觀測到，賞螢活動亦會視情況調整。

此外，花蓮除了大農大富平地森林園區及鯉魚潭是賞螢熱點外，亦有池南國家森林遊樂區、荖溪、白鮑溪、林田山林業文化園區、馬太鞍濕地、萬榮鄉馬遠部落、瑞穗林道3.5公里處、富源國家森林遊樂區、赤科山、六十石山天池等10處賞螢地點，縣府今年整理12處賞螢地點推出「花現螢火蟲」地圖及Google線上地圖，讓民眾在星光閃爍下欣賞林間漫舞的綠色精靈，遨遊花蓮螢河。

(中時 )