愛吃速食的朋友注意了，到速食店享用的美味餐點，如果你知道製作的方式，你可能會有不同的想法。一位國外麥當勞員工拍影片爆料，店內漢堡必搭的食材洋葱，其實都是脫水後再還原使用，網友看到洋葱解凍還原整個過程，驚嚇大喊下次真的不敢再吃了。

19歲艾伯特（Justin Albert）在國外麥當勞工作，他日前在社群平台曝光麥當勞廚房製作洋蔥餡料的過程，影片至今吸引超過120萬人按讚，而影片露出廚房製作洋葱的過程，讓人看了很驚嚇，甚至有網友驚呼：「以後不敢吃了！」

麥當勞洋葱餡料的製作方式，是先將已煮熟的冷凍洋葱泡在容器裡，加冰塊和水充分攪拌，直到混和物變濃稠，最後蓋上蓋子就大功告成了。這些冷凍洋蔥會經過「脫水」加工處理，去除所有水分以保持新鮮。

有內行網友表示，其實麥當勞的作法並不特別，許多速食餐餐都是這麼處理。他分享美國墨西哥速食店塔可鐘（Taco bell）的作法，也會將脫水的豆子再補水。一位更資深的前麥當勞員工也證實說，15年前在麥當勞打工，廚房的洋葱就已經是這樣處理了。

雖然有人覺得這樣的泡水還原過程很噁心不新鮮，但也有人認為脫水食材沒什麼不好，至少洋葱味道不會這麼強烈，將其他食材壓過去。

(中時新聞網)