晶片短缺成為美國企業製造業的大問題

1名白宮官員說，美國經濟與國安高層官員已進行新努力，以協助解決國內汽車業因應與日俱增的車用晶片短缺問題。

據路透等外媒報導，美國總統拜登的首席經濟顧問狄斯（Brian Deese）致函，尋求台灣政府協助解決因全球晶片短缺，導致美國汽車製造業難以生產的問題。他在信中感謝經濟部長王美花個人的努力，並轉達了美國汽車業的憂心。

由於苦等台灣和南韓的車用晶片，美國汽車廠已暫時停止生產，數以千計汽車工人可能將面臨工時減少，工資降低的問題。如今美國汽車業晶片短缺，已構成拜登政府執政初期的挑戰。而台灣擁有全球最大的半導體製造業，是台積電（TSMC）的總部所在，但也依賴美國軍售，以防禦對岸攻擊。

狄斯與國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在和美國汽車公司及供應商會面後，正式與台灣接觸。而美國汽車業正依靠白宮，向外國晶片製造商與他們的政府施壓，好向美方供貨。在這之前，美國政府和商務部官員已尋求和台灣政府和業界官員會面，以施壓要求他們增加半導體供應。

事實上，除了台灣外，拜登政府也要求美國駐世界各地的使館，以確認相關國家和企業如何能提供協助，以解決全球晶片短缺的問題。

拜登政府高層官員認為，半導體是與中方競爭，進行國內投資，以確保美國不必再依賴其他國家的戰略領域。未來幾星期，拜登打算簽署總統令，要求檢視相關供應鏈，但還不至於立即採取行動。

(中時新聞網)