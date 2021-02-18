ABC(澳洲廣播公司)稱大部分出口產業已經擺脫北京當局去年下半年來各種抵制澳洲商品進口的影響，還獲得找到替代市場來分散風險的契機，但第三方看法似乎不盡同意。美國CNN周三(17日)刊載駐墨爾本記者韋斯特考特(Ben Westcott)報導，其中訪問多位酒商都叫苦不迭，這些酒商相信政府已經盡力談判，但發聲或許可以用更婉轉的外交模式，且澳洲身為小國也不該帶頭反華。

韋斯特考特報導題為《中國如何毀滅澳洲數十億澳元紅酒產業》(How China is devastating Australia's billion-dollor wine industry)。澳洲葡萄酒去年上半年因為冰雹、乾旱、森林大火減產40%，之後又遇到新冠病毒疫情導致的需求衰退，但維多利亞州葡萄酒商Tahbilk集團執行長普爾布瑞克(Alister Purbrick)說：「和失去中國市場相比，那２種影響就像在公園散步一樣無關輕重。」

南澳州Jaressa莊園的釀酒師懷特(Jarrard White)表示，自己花快10年在中國發展業務，並曾在上海住過幾年建立起銷售網路，莊園年產量有96%賣給中國，大約是700萬瓶，一切在短短幾個月內就崩潰。

從去年11月28日北京宣布以加徵107.1%到212.1%保證金方式作為反澳州葡萄酒傾銷措施後，懷特說他沒有賣出過任何1瓶酒，「這劇烈地傷害我們。我們有很多貨款要付，現在又有一堆單要設法轉，使得我們處於窘境。」

報導稱懷特並非孤例。數以百計澳洲葡萄酒商在中國大陸的熱潮中投入大量資金，現在面臨不確定的未來。官方統計數字去年葡萄酒對陸出口只損失2%，但葡萄酒業者自行統計出口額減少14%，降到10億澳元。

澳洲葡萄酒有很多優點可以在中國市場熱銷，包括因為雙方的自由貿易協定讓澳洲酒更便宜，但同時又保有較很多其他地區更好、更穩定品質；較高酒精含量有助於習慣中式白酒的的大陸酒客們接受；產地標示較其他國家更容易理解；澳洲針對不斷增加的大陸中產階級展開廣告、教育活動也有幫助，例如酒商邀大陸侍酒師、釀酒師組團參訪葡萄園並品嘗產品。

普爾布瑞克表示，澳洲葡萄酒在大陸市場建立業務多年，但真正起飛是2015年簽訂雙邊自貿協定，取消14%關稅後才起飛，2008年出口額是7300萬澳元，到2018年已經突破10億澳元。以進口來源而言，澳洲僅次法國，是中國第2大葡萄酒供應商，近年來除紅酒外，白葡萄酒、氣泡酒也開始有消費者涉足。

但是中澳關係在澳洲總理莫里森(Scott Morrison)呼籲調查新冠病毒起源並將矛頭指向中國後，急速惡化，之後澳洲許多出口產品如木材、牛肉、葡萄酒、某些類型煤炭要進入中國市場都有困難。普爾布瑞克說，Tahbilk集團經營超過百年，現在有1/4銷量隨著中國市場而去。

許多澳洲葡萄酒從業人員都相信，不論是反傾銷保證金或去年12月又增加6.3%或6.4%反補貼稅，是北京當局的政治抱負。大陸外交部發言人華春瑩去年11月被問到中澳貿易緊張時歸因的「病根」也是澳洲違反國際關係基本準則，不過當時她指的是坎培拉針對香港、新疆人權問題對北京的譴責。

大部分澳洲酒商告訴CNN，他們沒有把現在困境歸咎於澳洲政府，也相信坎培拉當局已經盡最大努力和中國談判。但普爾布瑞克表示，澳洲或許可以在開始就用更委婉的外交途徑來處理對新冠病毒溯源、香港和新疆問題的呼籲。他說：「澳洲只是個小國。我們應該完全支持調查病毒的觀點，但我們不用領頭控訴。」

也有酒商認為這是中國同業們的陰謀，因為根據中國酒業協會向商務部申請啟動反傾銷調查的申請理由提到，國產葡萄酒在2015至19年間產量下降61%，而澳洲葡萄酒在同期對中國出口增長2倍多，還表示低價的澳洲酒正損害國產葡萄酒行業。

但澳洲酒商認為該現象是品質促使市場抉擇，經常被ABC採訪的新南威爾斯酒商泰羅(Bruce Tyrrell)說：「我會告訴這些中國同業，解決產業衰退方法就是釀出更好的酒。」他的品牌Tyrrell也有1/4業務來自中國大陸，但現在他已經不再將中國視為市場，還說：「有人問我誰會是最大輸家？我會回答是中國消費者。」

專家認為中方的反傾銷主張最後會由WTO(世界貿易組織)認定是否有效，但是普爾布瑞克擔心沒有人是贏家，因為酒商們將賣不到中國的酒改在國內銷售，還有2021年被預期是葡萄豐收年可能造成生產過剩，都會讓澳洲酒價進一步下跌。

ABC數次報導遭陸打擊的業者在尋找新市場，印度、哈薩克、烏茲別克，還有剛脫離歐盟的英國是機會。但是Jaressa莊園的懷特說，疫情限制了商務旅遊，要找新市場需要能國際旅行，還要有時間和金錢，庫存要運到本身也產葡萄酒的美國、歐洲又是另個問題。他希望問題能在1年內解決，但也有他的同業提出可能會長達數年的悲觀看法。

CNN也採訪2名匿名的大陸葡萄酒進口商，他們稱業務沒有受到很大影響，因為澳洲酒很容易被同樣在南半球生產的智利取代。不過報導最後指出，即使北京當局的制裁措施相對快地放鬆，澳洲葡萄酒業也將被重塑。普爾布瑞克儘管表示中國市場無可取代，但也說：「未來澳洲酒商不太可能允許像現在這樣嚴重依賴中國或任何單一市場。」

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(中時新聞網)