據香港《 南華早報》報導，依大陸教育部最新資料顯示，2019年有70多萬中國人出國留學，比上年增長逾6％，即便2020年有全球疫情，但準備出國留學的中學生人數仍在增加。但反觀大陸教育部今年1月也表態，將建立「不鼓勵低齡出國學習的制度政策」，甚至早在2016年就曾明言，不鼓勵將未成年人送出國，因為孩子還太小，不能獨立生活和學習。

實際上，根據中信銀行和胡潤去年11月聯合發佈的報告顯示，大陸有9成以上的高淨值人士表示不會取消孩子的留學計畫，但可能會推遲。

例如12歲的明明（化名）就是越來越多的小留學生中的一員。他在上海出生，從小學就開始上國際學校，父母都是大陸公民，認為送孩子去美國接受高中教育，比他在國內學校通過中考升學的壓力要小。

也有教育專家指出孩子被送出國上學的另一個原因，包含根深蒂固的戶口問題。有些孩子無法在生活和學習的城市落戶，不能在當地參加中考和高考，因此選擇出國。

(旺報 )