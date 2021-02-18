證交所表示，本國及第一上市公司分別計871家及76家，除康友-KY（6452）因故無法如期申報外，其餘946家已於昨（17）日前完成元月營收申報作業。

依據所有上市公司公告元月營收共3兆678億元，較去（109）年同期成長5,988億元、幅度24.25％，營收成長公司共755家，衰退公司共191家，較前（108）年同期成長3,031億元，成長幅度10.96％。

全體上市公司元月營收呈現成長三大產業為玻璃陶瓷業、電子通路業及光電業，衰退三大產業為觀光事業、油電燃氣業及金融保險業。

證交所表示，經了解，全體上市公司元月營收成長較大產業中，玻璃陶瓷業受去年適逢農曆春節，致營業日差異影響，電子通路業受惠遠距辦公教學需求持續，帶動筆電、伺服器、雲端網通等出貨暢旺，半導體晶片及相關零組件需求提升，光電業因個別公司受惠市場需求強勁，產品報價及銷售量上揚。

元月營收衰退較大的產業中，觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，金融保險業因個別公司保險業務淨收益減少。

(工商 )