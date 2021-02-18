統一獅去年選進的新秀何恆佑面對生涯首次春訓卻受到腰傷困擾，只能被迫休兵，不能一起下場練習，他坦言會心急，現階段他在學習與傷勢當朋友，「現在碰上也滿好，讓我知道以後該如何面對。」

去年季中選秀獅隊在第二輪挑中何恆佑，期待他成為球隊未來內野戰力，但他卻受到傷勢困擾，目前技術的訓練都暫時停擺，只能進行個人單一的訓練來維持體能。

總教練林岳平表示，原本希望何恆佑能在熱身賽時出賽，藉此評估不同的戰力隊形，沒想到腰部不舒服的問題長達近1個月，開季時可能只能讓他從二軍出發。

何恆佑表示，在冬訓階段時腰部就有感到些許不適，但經過休息後狀況有改善，沒想到春訓開始時不舒服的感覺又來襲，從上月23日開始休息，原本以為農曆春節回來也可以練球，「但後來感覺還是不行，又必須再觀察一周。」

他透露，自己有去醫院檢查，骨頭沒有問題，醫生評估應該是神經有些壓迫，且是很深層的肌肉那邊不舒服，目前僅能做些個人訓練維持體能，看到隊友都在場上進行訓練，何恆佑說：「真的會手癢，我真的很想一起練，這麼久沒辦法上去感覺滿失望的，但現在也急不得。」

生涯首度碰上腰傷攪局，何恆佑自認可能是肌力不足所導致，也可能跟生活型態有關聯，儘管心情受到影響，但他也轉念學習與傷勢當朋友，「或許現在遇到是好事，以前沒有受過這個傷，但就當作學習，學長也告訴我一些經驗，運動員一定會碰到傷勢問題，要學習如何與傷勢當朋友。」

(中時 )