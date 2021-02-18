由於社區診所是接觸各式病患的第一線，新竹市長林智堅18日特別邀集診所醫師公會理事長們，與竹市431家基層診所、786位醫師共組「社區防疫陣線」，透過病患分流、雙向轉診、疑似個案即時通報專線等6大措施守護市民健康。

林智堅今天與西醫師公會理事長邱國華、中醫師公會理事長黃科峰、牙醫師公會理事長藍鴻文、診所協會理事長陳志宏共同研商基層診所防疫措施，包括人流管控、物資整備與轉診機制。

林智堅指出，疫情爆發1年多以來，雖然造成生活衝擊，也看見台灣國人同胞的團結，市府與醫護人員站在同一線，盤整缺乏的醫療物資、動用戰備資源提供第1線醫護，大家共體時艱、解決困難，市府也將持續提醒醫護人員與民眾遵守相關防疫工作。

而林智堅今天也致贈基層診所隔離衣、面罩、N95口罩各1600份，感謝1年多來基層診所防堵社區傳播，市府也透過與診所專屬熱線，有需求即時反應、立即解決，「照顧好醫護，才能照顧更多市民。」

衛生局指出，上月27日竹市3區衛生所已執行431家診所防疫輔導訪查，並要求務必落實防疫6大要點，包括「落實感控」，掌握防疫資訊、落實各診所感染管制措施指引及每日環境清消作業。

「自我防護」，佩戴外科口罩，落實手部衛生、適當時機正確穿脫防護衣、工作人員健康監測等。

「主動詢問」，診間門口或掛號台需張貼告示，提醒病患主動告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，留意並善用健保資訊雲端查詢落實轉診。

「病患分流」，若發現疑似個案，請病人佩戴外科口罩，使用獨立診間或戶外通風處。「通報轉介」，遇疑似或特殊專案個案通知衛生局防疫專線5355130或撥打1922專線協助，依指示轉診個案。「雙向轉診」，使用健保署電子轉診平台，協助疑似個案轉診輕症採檢醫院（國泰、國軍、南門醫院）。

(中時 )