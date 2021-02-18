基隆市外木山章魚游泳池旁山坡地昨晚10點多發生嚴重火燒山，疑似周姓男子和家人放煙火所致，警方到場後，由民眾指認將周男帶回派出所偵辦，依公共危險罪函送法辦，並持續擴大調閱周邊監視器，追查當時在場其他人。

基隆市消防局昨天晚上10點23分接獲報案，湖海路2段外木山濱海廊帶山坡林地發生火警，立即派遣安樂消防分隊4車9人前往搶救，新北市也調派萬里分隊支援，由於風力助長，火勢一度擴散，直到11點4分才順利將火勢撲滅，所幸無人受傷。

基隆市警局第四分局大武崙派出所也在當日晚上10點半接獲民眾通報， 4名員警立即到場協助救援，過程中，有在場民眾表示，火警是周男與家人共同施放煙火所致，而周男第一時間更駕駛小客車離去，所幸由江姓男子等人向前阻攔，才未讓嫌疑人離去。

警方調查時，周男均否認犯行，他說，自己只是看到山上著火想帶家人離開，因有2名男子指認，員警做完證人和周男筆錄後，依公共危險罪函送法辦，而當時在場車輛皆未安裝行車記錄器，警方也將擴大調閱周邊監視器，追查當時在場其他人。

(中時 )