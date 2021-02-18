造成近視的原因，醫界普遍認為與先天和後天皆有相關。眼科醫師指出，根據臨床研究發現，雙親中1人為高度近視（600度以上），子女日後罹患高度近視的機率約5成；若雙親皆高度近視，子女罹患近視比例達9成以上。然而遺傳病並非唯一因素，合併後天用眼習慣不佳、坐姿不良、加上現代學童過早接觸且長時間使用3C產品，都是導致近視攀升的速度加快、度數愈深的關鍵。

近視源於眼軸拉長變形，導致看近處清楚而看遠處不清楚的一種病理狀態。眼科醫師陳逸川表示，學童一旦罹患近視即不可逆轉，若又未及時控制，平均1年飆升100至150度，未來發展為高度近視的機率也愈高，可能引起日後罹患青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離等眼部疾病，嚴重者甚至恐有失明的風險，不容輕忽。

目前幼稚園和小學在每年新學期開始時會為學童進行視力檢查，如果學童視力加深快速，初步的治療會使用散瞳劑，若效果不彰再進而使用長效散瞳劑，通常小學生活潑好動，秋冬季節也許還能忍受，但夏天陽光強烈時，瞳孔處於散大狀態就容易產生畏光，家長也擔憂瞳孔散大暴露於紫外線面積較多，相較之下可能對黃斑部造成不可預期的傷害。

為了及早預防日後演變為高度近視，小學3、4年級之後，若真正近視度數逾150度、黑板開始看不清楚，點散瞳劑又會畏光，可選擇角膜塑型片來控制近視度數的增加。

陳逸川說明，角膜塑型片控制度數的原理，主要在於抑制眼軸不要增加太快，每晚利用睡覺時配戴6至8小時，讓角膜淺表面的弧度變得比為平緩，形成曲線的影像整個貼合於眼球後的視網膜上，就能達到抑制或延緩眼軸增加的效果，早晨起床拔除鏡片後，就能擁有1整天清晰的視力。

陳逸川曾收治1名小學5、6年級的學童，過去3年內曾使用過散瞳劑控制，但因畏光成效不大，結果每年以150度的速度增加，來檢查時近視已達600度，建議配戴角膜塑型片後，追蹤3年至今僅增加75度，家長和學童都很滿意近視控制的成果。

角膜塑型片在控制近視上雖是一大利器，但必須特別注意清潔步驟，以防髒污和大量蛋白卡在鏡片上影響眼睛健康。

陳逸川提醒，消費者應選擇在合格醫療院所驗配，配戴後定期3個月回診1次，檢視鏡片是否清洗乾淨、角膜健康狀況，以及度數是否受到控制。選擇夜戴型角膜塑型片應選擇可提供試戴的醫療院所，先適應1至2周再評估，較有保障。此外，若兒童睫毛倒插或是因過敏症狀，導致角膜容易破皮，抑或角膜曾經受傷、表面不規則或不平整，就不建議配戴角膜塑型片。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)