台北市長柯文哲的「寄生國會」爭議，柯文哲反批民進黨是寄生行政院、總統府，民進黨副秘書長林鶴明曾擔任柯文哲台北市政府發言人，他今在臉書嗆，「講一句不好聽的，民眾黨根本慣老闆」。

林鶴明今在臉書指出，如果台灣民眾黨把黨工放在國會用辦公室及相關公家資源沒有錯，民眾黨就不要搬家。

他說，如果民眾黨認為這樣的設置也有礙社會觀感，如發言系統所言這個問題也在解決中的話，就趕快去解決就好。「若不是你們黨主席自己新春發言抱怨，其他政黨根本就沒有要跟民眾黨吵這條不知羞恥的題目」。

林指出，江湖有句話就是不要得了便宜還賣乖，民眾黨現在就是還想要逞口舌之快，才會一直被大家注意這件事情。一個政黨連這麽簡單的問題都只會扯到藍綠，這種危機處理能力到底有什麼好說嘴的，是非對錯有這麼困難嗎？其他政黨都不敢做的事情就你們做到了，好一個新政治。

林說，一個政黨連這種事情都無法解決，找個辦公室讓年輕黨工好好上班有這麼難嗎？讓年輕黨工要受此非議，發言人還要出來講一些這麽心虛的辯解，講一句不好聽的，民眾黨根本慣老闆。

林說，真的租不到辦公室？是不為也還是不能也，奇怪，之前選舉租共享辦公室都還會做新聞說很省錢很好，怎麼現在就租不到了？

林表示，有一種危機處理叫做先閉嘴，人家是「贏局不贏話」，新興政治專門的是「贏局輸局都要贏話」。「我替我所認識的民眾黨年輕幕僚們感到不值」，整個政黨高層不會解決問題，卻只會推年輕人要去辯解這件事情，真的是非常非常噁心的事情。

他說，「你要說我假好心隨便啦，年輕幕僚不是這樣子在消耗的，這些事情都會留下紀錄的。」

(中時 )