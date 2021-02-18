台南市安平區16日晚間發生驚悚街頭殺人案，31歲王姓男子到摩鐵參加毒趴後，遇上仇家，雙方持刀互砍，他負傷攔男大生機車3貼逃跑，最後仍遭追撞來回輾過，送醫不治。錯失丈夫最後一通電話的妻子，在臉書貼出靈堂照，並悲傷呼喊：「給大家看你帥帥的樣子喔，這張好不好」。
王男為何與人結仇？目前有多種傳言，有一說是經營流當車生意金錢糾紛，另一說是疑與上月發生的直播主被擄案有關。目前警方已拘提作案用車輛的劉姓車主到案，另與王男互砍受傷的蘇、余2嫌，警方在醫院逮獲，另曾、林2嫌仍在逃。
王男在逃命過程中曾拜託路人打電話給妻子，不料妻子未能接到這最後一通電話，之後再接到電話，已是警方通知丈夫死訊。
王妻昨（17日）在友人陪同下前往台南市立殯儀館配合檢警相驗時，神情哀戚地表示，先生在台南經營流當車買賣，原與他人合股，後來已拆夥自己經營，昨天上午10點即外出工作，並不清楚對方的行蹤，被害原因請司法調查釐清。
她並在臉書貼出丈夫的靈堂照，悲傷寫下：「阿肥我要幫你洗照片，給大家看你帥帥的樣子喔，這張好不好？」。第一次似乎擲出笑杯，王妻再向丈夫呼喊「這張好不好嘛，你胖到臉圓了線條都沒了，這張我覺得最帥了就這張好嗎？」，得到笑杯。眾多友人也紛紛留言「節哀」安慰王妻。
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(中時新聞網)
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