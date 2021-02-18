新北市沈姓男子2018年透過網路，誆稱要找人集資購買Netflix影音平台帳號，因該平台1個帳號可供4人同時使用，原本年費4680元，4人分攤只需1170元，陸續吸引張姓、蘇姓民眾共26人，陸續匯了30多筆總數3萬1000餘元給他，不料沈男卻提供在土耳其登入，月費只需72元的基本會員給大家，士林地檢署審理後，依詐欺罪將沈男起訴。

起訴書指出，26名被害人2018年年底時，陸續向警方報案，指在ppt論壇的「合購版」上，看到有人貼文集資購買Netflix的會員，表示原價4680，但4人分攤只需1000多，大家看後覺得划算，經聯繫後，陸續在9月時，匯款給沈姓男子。

Netflix是知名的美國網路串流影片服務公司，全球有高達2億的訂戶，許多自製影片頗受好評，會員分成基本、標準、高級等3方案，只有高級會員才能收看所有影片影集，在台灣高級會員月費為390元，年費4680元。

眾人後來拿到沈男提供的帳密，但使用1個月後，赫然發現帳號竟然只是基本會員，聯繫對方不是失聯就是裝傻，憤而向警方報案。

檢警日前循線約談沈男到案，發現他當時是以VPN軟體，登入土耳其的Netflix網頁，並購買該國的基本會員，月費僅需17.99里拉，折合台幣為72元。

Netflix提供基本會員註冊後，可先自行升等高級，等下個月繳款日時再補差價，不補則會降回基本，沈男便利用此漏洞，讓26人過了1個月才驚覺上當，靠小聰明從中詐取3萬餘元的差價利益。

起訴指出，26名網友自2018年9月至2020年4月間，陸續匯款34次，總金額為3萬9780元，沈到案後辯稱自己提供的是高級會員，不知為何會被降等，認為並沒有詐欺意圖，檢方日前依詐欺罪26次將他起訴。

(中時 )