近年來，因應全球環保減碳趨勢，期望達到未來零排放的標準，各國政府無不積極推動發展智慧電動巴士產業；國內交通部則以「低碳永續綠運輸」為發展願景，期冀能達成2030年市區公車全面電動化之目標。MSI微星(2377)旗下「汽車暨商用解決方案」事業本部再度與國內第一大巴士製造廠-成運汽車攜手合作，成功地將其車載系統導入成運電巴成為標配，並通過電動大客車車機規範，成為交通部首批取得電動大客車示範型資格之廠家及車輛。

MSI微星科技憑藉在商用車載資通訊領域深耕多年的技術及經驗累積，為成運電巴量身打造從硬體設計、軟體開發到雲端車隊管理平台最全面且完整的電動巴士解決方案。透過巴士上的車載主機、各類車用感測器及CANBUS的整合，將蒐集到的車輛與駕駛數據資料回傳到後台，以達到即時車隊管理與遠端監控的目的。同時，結合精準的大數據分析，可實現預防性保養、車載設備健康診斷、駕駛行為分析及電池效率監測等，大幅提升車輛的安全性及車隊營運效率。

未來，微星科技將持續與成運電巴緊密合作，為國內電動巴士產業的發展共同努力，促使產業持續升級，朝向無碳綠運輸邁進。除了國內市場的布局外，雙方也積極擬訂合作協議，期望透過各自的產業通路將台灣電巴搭載智慧車機的成功經驗共同推廣、複製到全球市場！

(時報資訊)