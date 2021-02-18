過年期間彩券行拚買氣，民眾則是拚手氣，連日來大獎開不完。昨（17）日初六開工日，大樂透頭獎在台南市開出，1.07億元一注獨得。台南市長黃偉哲臉書小編PO出大樂透彩券，恭喜得獎者，並遺憾表示「明天偉哲...的小編我，還要上班」。

昨日台彩開出110000020期大樂透，頭獎金額上看約1億元，獎號分別為02、13、24、26、45、49，特別號10。頭獎落在台南市北區成功路170號1樓「聚寶盆彩券商行」，1注獨得。

17日大樂透頭獎在台南市開出，市長黃偉哲臉書小編PO出大樂透彩券與網友互動。（圖／摘自黃偉哲臉書）

黃偉哲臉書小編隨即PO文喊說，「大樂透億元頭獎在台南，是你嗎？」並說自己買的彩券沒有中獎。小編進一步分析，大樂透頭獎的中獎機率是1400萬分之1，六天內兩次頭獎都開在台南，自己數學不好難以計算，但數學不好沒關係，至少要知道財神廟在哪裡。

網友留言表示，「不是我中，我都不相信」「好希望是我呦」「市長我也想中」，也有人透露說自己包牌，但都沒中。

此外，昨日大樂透加開的春節大紅包，共開出27組，總中獎注數為31注，其中23組單注中獎，4組2注均分。

(中時新聞網)