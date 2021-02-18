STEPHEN



AGAIN pic.twitter.com/Oa7dRroFx4 — Golden State Warriors (@warriors) February 18, 2021

就算正規賽手感再怎麼低迷，柯瑞的三分球永遠都能那麼神奇！就算全場三分球投20中5，柯瑞卻在延長賽貢獻兩顆關鍵三分球，幫助勇士克服上半場一度落後19分頹勢，最後以120比112逆轉擊退來犯的熱火，只能說柯瑞的三分球太神了。

勇士直到賽前才確定卓雷蒙格林因為右踝扭傷缺陣，也讓勇士上半場打來荒腔走板，特別是身為格林最佳搭檔的柯瑞，柯瑞上半場投11中3，含三分球投9中1，僅拿7分，造成勇士打完上半場，就以46比61落後，勇士甚至一度落後19分。

儘管柯瑞下半場三分手感仍無回溫跡象，勇士仍靠威金斯、烏布雷、帕斯卡等人火力，末節打出11比0猛攻追上，柯瑞也在最後2分26秒投進個人第3顆三分球，縮小雙方差距到兩分，接著貝茲摩最後52秒投進追平兩分，比賽進入延長。

來到延長賽，柯瑞先在最後1分15秒投進三分球，幫助勇士112比109領先，接著他又切入吸引防守，然後外傳給威金斯投進三分外線，可是熱火也靠鄧肯羅賓生投進三分球追近，柯瑞卻在最後15.9秒又進三分球，確定勇士逆轉成功。

柯瑞全場投25中10，含三分球投20中5，拿25分、11助攻與7籃板，不過勇士得分最高的是替補後衛貝茲摩的26分，威金斯、烏布雷各拿23分；熱火以阿德巴約24分最高，吉米巴特勒雖有13分、12籃板與11助攻的大三元演出，卻挽回不了熱火敗局。

(中時 )