民眾黨遭疑「寄生國會」，黨主席柯文哲怒批，寄生在行政院、寄生總統府的在批評別人，才讓他火大。行政院新任發言人羅秉成今天被問到小編管理的問題時，沒有正面回應。行政院祕書長李孟諺說，政院製作圖卡，是要讓民眾了解政策內涵。

「寄生國會」的批評讓柯文哲大怒，戰火延燒到行政院。民眾黨立委高虹安也點名羅秉成記取教訓，不要再做出攻擊在野黨的行為。羅秉成今天被詢問政院小編管理相關問題，但未具體答覆，只說會延續原來既有團隊工作模式。

李孟諺則說，有關民眾黨被批評寄生國會，這是立法院的做法及權責，行政院予以尊重；但對行政院的部分，過去有些像文宣上製作相關圖卡，都在網路上公開，圖卡是要讓民眾更了解政策的推動內涵，因為單純文字很多人沒有辦法完全理解，透過圖卡圖形，可讓民眾更加快速了解政策內容跟相關宣傳，也可確保圖卡都是正面宣導，這方面再次澄清說明。

(中時 )