一名身著短裙絲襪的少女，在公車上遭到兩名青年騷擾，其他女性乘客視而不見；一名結束派對狂歡的女性，夜半睡房闖入不速之客，遭到索吻熊抱；一名性侵受害者苦等司法正義多年，出庭卻被迫面對加害者，讓心理創傷加劇，這些驚悚情節，竟皆來自全球最幸福國家！

由七位芬蘭女性導演創作而成的電影《女性日常》（Force of Habit）透過大銀幕控訴一樁樁「狼性」日常，為受害者發聲！該片將焦點放在極其常見，又不易舉證的性別暴力，希望能讓隱而未現、影響男女的結構性力量浮現出來。

監製導演艾莉托伊沃涅米（Elli Toivoniemi）表示：「這不僅僅是發生在好萊塢那些奇怪電影人所做的可怕事情上面，不是把加害者關進監獄就能解決問題。這問題遠比單一事件重大、頻繁，天天都在發生。」劇組盼能藉由《女性日常》電影，邀請觀眾見證那些被漠視的瞬間，真正站在當事人的角度思考，進一步推動正向的改變。

同為防疫模範生的芬蘭，各方發展一直高居世界前端，更有世界最年輕的35歲女總理桑娜馬林（Sanna Marin）。即使在如此高度文明的國家，性別暴力卻未曾減緩。去年桑娜馬林接受時尚雜誌拍攝，就因一席深V露胸造型被扣上辱國罪，「總統不該讓人有性幻想」的輿論攻擊不斷。讓該片統籌導演克絲卡沙里（Kirsikka Saari）感慨表示：「我們口頭上有平等，實際作為卻沒有平等。」

《女性日常》脫胎自短片集《一次性事件》（‎One-Off Incident），原始企劃在＃MeToo運動延燒全球的前一年展開，由15位女性創作者、11部短片組成。重新建構為長片的《女性日常》以其中六部交織而成，並補拍新的鏡頭和場景，最後由三位剪接師投注了四個月剪輯而成。統籌導演克絲卡沙里表示：「此次的群體創作真是一個奇蹟，看過電影的人流著淚向我們傾訴感謝。」該片3月5日上映。

(中時 )