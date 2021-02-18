遠東航空積欠勞健保、房屋稅等費用共新台幣9600萬餘元未繳，行政執行署台北分署2020年10月6日拍賣遠航名下編號B-28017的MD型飛機，多次流標後，2月9日終於被某航空零件公司以450萬元買回，並完成點交程序。

遠航是積欠牌照稅、房屋稅、勞健保費、勞基法罰鍰、出境航空旅客機場服務費等共9600萬餘元。台北市稅捐稽徵處、民用航空局、交通部觀光局等機關移送，台北分署分案執行，先在2020年5月間查扣遠航存款900萬元，並安排10月6日以最低拍賣價格672萬元，保證金135萬元，拍賣國籍編號B-28017的MD-82型飛機。

不過，台北分署拍賣遠航飛機卻不順利，歷經3次流標，去年12月改採「特別變賣程序」，以450萬元底價賣3個月。

今年1月13日終於有人具狀聲明願以450萬元買下飛機，並繳交保證金。之後台北分署經詢問移送機關及欠款人意見後，通知買家同意賣出飛機，買家在2月3日繳交剩餘尾款，台分署確認無誤後，在2月9日辦理點交程序，完成飛機的所有拍賣程序。

台北分署表示，買家是登記在台北市的公司，從事航空器零件、精密儀器、機械五金零件、電腦資訊軟體等買賣業務。在遠航飛機拍賣期間，買家的代理人曾多次到台北分署詢問航空器的各項狀況，閱覽鑑定報告，顯現出對買受飛機的高度興趣。不過，有關購買遠航飛機作何用途，買家則表示不方便透漏。

(中時 )