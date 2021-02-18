立法院今敲定開議日為2月26日，由於台灣在國際疫苗的採購屢陷瓶頸，國民黨團今要求行政部門在開議日，有必要針對新冠肺炎篩檢、疫苗整備進行專案報告，並備質詢；由於提案獲民眾黨、時代力量呼應，經朝野協商後，敲定行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，將於開議日就疫苗採購事項在立院進行說明。

立法院今召集朝野協商研商本會期開議日，國民黨立法院黨團總召費鴻泰指出，在全球疫情壟罩下，台灣民眾、台商何時施打疫苗順利出國，目前都沒有答案；而衛福部長陳時中對於我國要跟誰買、買多少、買不買得到，「不敢說每日一變，但每個禮拜都有變化」。

費鴻泰說，尤其世界各國已接連開始施打疫苗，以色列的接踵率更超過6成，且費用相對低廉，而台灣目前傳出的價格卻是要6、7千元，種種問題，不只立委想問，民眾也想知道。因此，國民黨團主張，立法院開議後進行總質詢之前，有必要先針對疫苗進行專案報告，就讓朝野立委用短短1天的時間，請陳時中認真回答問題、實話實說，讓全國老百姓知道到底台灣是處於什麼環境。

對此主張，民進黨立院黨團幹事長劉世芳提出3項理由表示反對。她表示，陳時中2天前就說民眾到明年春節就可出國，現在還要不要請行政院長率各部會做專案報告，應該多考慮。

劉世芳接著說，蘇貞昌在2月11日的時候就公開向民眾說台灣已經買到2千萬劑疫苗，「疫苗有沒有買到？有，所以國人可以放心。」

她更強調，「很多農業縣立委」的問題，會與「消費縣市立委」不一樣，如果特別做專案報告，就會壓縮立委監督職權。因此，國民黨可在施政總質詢期間詢問就好，或是先提出問題，再請行政部門透過「書面報告」詳實回答，這樣就可捨棄不必要的專案報告。

但時代力量立委陳椒華強調，國人確實很關心疫苗的進口與研發，而目前衛福部採購疫苗時究竟遇到什麼困難，如果能花個1天時間，透過民意代表質詢做清楚說明，這哪有什麼壞處？

民眾黨立委高虹安也附和表示，過去她質詢陳時中，就面臨到因為事前沒有專案報告，只能拿媒體的報導來進行總質詢，結果陳時中、蘇貞昌都說這些都是假消息，好像她業障很重一樣，「請問這要怎麼質詢？」她認為，政府若能在立法院先對政策提出官方認證的說明，讓各委員進行總質詢時有所本，這對問政品質絕對有幫助。

高虹安強調，過去幾次協商，執政黨永遠都會說排不出專案報告，所以我拜託民進黨，如果堅持不要專案報告，至少也請行政部門提出一份獨立的書面報告，別讓立委只能靠著媒體的素材做質詢。

對此，民進黨立院黨團總召柯建銘釋出善意表示，對於在野黨提出的大哉問，他到現在還沒跟行政院溝通，但新的一年開始，他就「斗膽」代表執政黨把這件事簽下來，在總質詢前排定1天的專案報告。

因此，在柯建銘釋出善意後，朝野協商敲定2月26開議當天，邀請行政院院長率同部會首長列席，提出有關新冠肺炎篩檢、疫苗整備，及國民黨團另行主張的百億養豬產業基金專案報告並備質詢。至於例行的行政院長施政報告及總質詢，則於隔周、3月2日進行。

(中時 )