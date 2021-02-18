《破敵·三國志》代言人王陽明 電視廣告

由點合數位代理的快節奏公平沙盤策略SLG手遊《破敵·三國志》，即日起展開雙平台公測，並準備多項精彩開服活動，只要達成活動指定條件，即可獲得金銖、武將、玉帛等超值獎勵，助玩家開局制勝，成就三國霸業。

多重刺激挑戰 待王者蒞臨

在遊戲內，玩家將面臨多重挑戰關卡，首先是加入陣營演武，競選君主位置，想成為君主的玩家，可派遣強力隊伍上陣廝殺，證明實力，爭取上榜機會，盟主最終將從上榜玩家中投票選出。

緊接迎來第二重挑戰則是比武大會，每個紀年（8天）舉辦一次，每年春季開放報名，並於夏、秋兩季比賽。挑戰者需與同服玩家競爭，通過海選賽、小組賽、16強、決賽，爭奪冠軍寶座，成功拿下冠軍的玩家還能領取豐厚獎勵。比武過程中，玩家可以為喜歡選手助威，只要該選手成功晉級，還可以額外獲得一倍的助威禮包。《破敵·三國志》多元玩法，將帶給玩家緊張刺激的難忘體驗，感受腎上腺素的飆升，充分展現實力的絕好機會。

超過60萬人集結群雄鬥陣

《破敵·三國志》在事前預約期間達成超過60萬預約的驚人成績，成功解鎖武技點、進階材料包、神將招募券等多項遊戲道具，玩家登入遊戲可立即領取。玩家將與天才謀士「王陽明」一起踏上權謀破敵，制霸三國之旅！為慶祝遊戲正式上線，官方特別準備七大開服限定活動，玩家只要達成活動指定條件，即可獲得金銖、武將、玉帛等超值獎勵！

事前登錄創60萬佳績，開服活動歡慶登場！

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(科技)